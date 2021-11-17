ЕС борется с "загрязнением на экспорт"

Евросоюз производит тонны и тонны мусора. И большая его часть оказывается далеко от границ сообщества. С 2004 года экспорт отходов из ЕС вырос на 75%. Почти половина попадает в страны, где его сжигают или перерабатывают небезопасными для экологии способами. Это увеличивает масштабы вреда для окружающей среды.

Еврокомиссия предлагает ограничить вывоз отходов в страны, где обращение с ними не соответствует стандартам, и положить конец практике "загрязнения на экспорт".

Франс Тиммерманс, вице-президент European Green Deal:

"Все европейские компании, экспортирующие отходы за пределы ЕС, должны обеспечить экологически безопасное с ними обращение на принимающих предприятиях. Внутри ЕС мы хотим упростить процедуры утилизации. Процесс захоронения отходов, их сжигание должны быть более сложными, а переработка - наоборот упрощена".

Ещё один пункт плана - развивать экономику замкнутого цикла, в котором предметы и материалы после переработки могут быть повторно использованы.

ЕС также возьмётся за чёрный рынок отходов с многомиллиардным оборотом. По оценкам, до 30% всех отходов, производимых странами сообщества, экспортируется незаконно.

Что касается перерабатывающей промышленности, то Еврокомиссия упускает из виду ключевой момент, считают эксперты. Управление отходами - это глобальная проблема, а не локальная.

Эмманюэль Катракис, глава Европейского объединения предприятий перерабатывающей промышленности (EURIC):

"К сожалению, в европейском законодательстве до сих пор нет чёткого разграничения между отходами, которые мы, обычные граждане, выбрасываем в мусорное ведро, и отходами перерабатывающих предприятий. Это, по сути, сырьё, которое может заменить первичное в других производственных процессах, и для которого доступ к рынкам важен для конкурентоспособности и удовлетворения амбиций внутри ЕС".

Стекло, разные виды металлов - есть множество материалов, которые, переработав, можно использовать вторично. Развитие этой отрасли повысит конкурентоспособность Евросоюза при условии, что он будет иметь беспрепятственный доступ к мировому рынку.