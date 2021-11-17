Год трудностей и перспектив для европейского бизнеса

На фоне очередной волны COVID-19 в Европе и слухов о возможных ограничениях, растёт обеспокоенность по поводу восстановления экономики ЕС.

Журналисты Euronews посетили ежегодный Европейский бизнес-саммит, который проводится в Брюсселе на протяжении последних 20 лет. Они поговорили с ключевыми игроками бизнес-сферы.

Пол Скехан, директор Pepsico Europe: "Одно из наших самых больших опасений - в непредсказуемости. Бизнес процветает в относительно стабильных условиях. А в последние два года ситуация напоминала американские горки - со взлётами и падениями. Действительно, некоторые компании вернулись в строй достаточно уверенно и быстро. Если сравнить наши показатели, скажем, во втором полугодии 2020-го и в начале текущего, то с учетом второй и третьей волны, можно сказать, что результаты довольно хорошие. Но вовсе не те, что мы могли бы показать, будь у нас возможность планировать".

Зато серьёзный толчок к развитию получил сектор цифровой экономики. Многие внедрённые за это время инновации имеют долгосрочную перспективу, считают аналитики и участники саммита.

Марк Райнхардт, исп. вице-президент Capgemini: "Безусловно это бум цифровых решений. Раньше они считались прерогативой новаторов. Те всегда говорили, что это будет волна, которая захлестнёт всех. Но население в целом, по крайней мере, в Германии, было настроено скептически. Во время пандемии цифровые технологии, помогали нам сохранять активность, вести дела. Многие компании и госучреждения признали, что эти инструменты могут быть полезны и после пандемии. Так что для нас это большой шаг вперед. И много работы предстоит проделать тем, кто задействован в цифровизации".

Эксперты называют этот год решающим для восстановления европейской экономики. Ведь миру бизнеса открываются перспективы и возможности для преобразований.