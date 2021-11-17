Евросоюз против обезлесения

Еврокомиссия намерена запретить импорт продуктов питания и древесины с территорий, подверженных риску обезлесения. Согласно новым правилам, которые были представлены в среду, компании, импортирующие продукцию в любую из 27 стран ЕС, должны будут гарантировать, что их цепочки снабжения не приводят к уничтожению лесов. Оценкой уровня риска обезлесения территорий будет заниматься Еврокомиссия.

– За последние 30 лет мы потеряли 420 миллионов гектаров леса, – заявил Франс Тиммерманс, заместитель председателя Еврокомиссии. – Это больше, чем площадь Европейского союза. При этом именно спрос в ЕС на такие товары, как пальмовое масло, сою, древесину, говядину, какао и кофе стал мощным фактором, который приводит к вырубке лесов. Но всё больше граждан хотят, чтобы мы положили этому конец.

В Евросоюзе будут также введены правила комплексной проверки, чтобы на европейский рынок допускалась только продукция, не связанная с вырубкой леса.

– Это предложение – настоящий прорыв, – отметил Виргиниюс Синкявичюс, еврокомиссар по окружающей среде. – Можем с гордостью заявить, что оно открывает новые горизонты, поскольку направлено не только против незаконной вырубки лесов, но и против любой вырубки для расширения сельскохозяйственного производства.

В Еврокомиссии рассчитывают, что намеченные меры позволят уменьшить влияние ЕС на глобальную вырубку лесов, сократить выбросы парниковых газов и способствовать сохранению биоразнообразия.