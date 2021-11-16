Европейский суд: "Стоп Сорос" нарушает закон ЕС

Венгрия нарушила законодательство ЕС, приняв антииммигрантский закон. Об этом говорится в решении Европейского суда, вынесенном во вторник.

Пакет под названием "Стоп Сорос" предусматривает уголовное наказание для лиц и организаций, оказывающих помощь мигрантам, в том числе при оформлении запроса на предоставление убежища или международной защиты.

Высшая судебная инстанция ЕС сочла это положение закона неправомерным, если тот, кто подает ходатайство прибыл в Венгрию из третьей страны, которая классифицируется как безопасная.

Арон Деметер, руководитель венгерского отделения Amnesty International:

"Формулировки закона весьма расплывчаты. Сделано это было нарочно. Толковать их чётко и однозначно не может никто, даже юристы. Было сложно понять, считается ли уголовным преступлением, например, проведение тренингов по вопросам миграции или уроков о правах беженцев и мигрантов в школах".

По словам властей, любому, кого уличат в «содействии нелегальной миграции», грозит реальныйй тюремный срок.

Лицом кампании, направленной против миграционной политики Евросоюза был выбран американский миллиардер венгерского происхождения Джордж Сорос. Именно его премьер Виктор Орбан обвиняет в поддержке массовой нелегальной миграции.

Жёсткая позиция Будапешта по этому вопросу сводит на нет усилия Брюсселя по распределению просителей убежища по странам блока.

Арон Деметер Amnesty International: "Венгерским властям следует немедленно отменить этот закон в соответствии с решением суда, и они должны гарантировать безопасность активистов и организаций страны, чтобы те могли выполнять свою работу. Это был бы самый лучший исход событий. Но зная правительство Венгрии, можно предположить, что вряд ли оно отдаст победу в этом сражении".

Официальный представитель премьер-министра заявил, что правительство ещё не приняло решение, но его позиция по вопросам миграции остается неизменной.

Значит, противостояние продолжится. Неисполнение судебного постановления может обернуться крупными штрафами для Венгрии.