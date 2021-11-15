Новые декорации арт-сцены Гонконга

В программе "В центре внимания - Гонконг" на этот раз мы сосредоточимся на культурной сцене, которая развивается семимильными шагами благодаря новому району, построенному с нуля. Он называется Культурный район Западного Коулуна.

Этот район занимает 40 гектаров - это более 16 футбольных полей - на берегу гавани Виктория и включает в себя более десятка заведений. Здесь уже есть центр китайской оперы (Xiqu Center) и центр современных представлений (Freespace). Центральный объект кластера, музей M+, откроется в ноябре. Его директор Суханья Раффел приехала из Австралии.

Суханья Раффел, директор музея М+:"Цифровая работа, работа с технологиями вместе с физическими объектами и произведениями искусства должны образовывать нечто совершенно новое, и именно поэтому мы и есть M+: музей и не только.

Междисциплинарный характер коллекций означает, что когда вы видите экспонаты, это становится откровением. Вы можете увидеть кино рядом с видеоиграми, архитектуру рядом с живописью тушью. Это действительно замечательный способ задуматься о том, как мы умеем видеть".

Суханья говорит, что ее музей - это и архитектурное откровение.

Суханья Раффел: "На самом деле у нас необычный дизайн, разработанный швейцарским архитектурным бюро Herzog and de Meuron, очень-очень важный дизайн музея. Это знаковое здание для Гонконга. На самом деле, в вертикальном городе, этом интенсивном вертикальном городе, появилось подчеркнуто горизонтальное здание музея с тонким лезвием, в котором находится наш светодиодный экран M+. Вечером он выходит на публику. У нас очень интересный музей, который своим дизайном воплощает наш интерес к движущемуся изображению".

Еще одна новая культурная достопримечательность - Гонконгский дворцовый музей, также построенный на набережной гавани Виктория. В нем будут храниться артефакты из пекинского Дворцового музея.

Луи Нг, директор Гонконгского дворцового музея: "Дворцовый музей станет важной вехой в развитии культуры в Гонконге, потому что мы собираемся внести перелом в создание новой роли в интерпретации китайского искусства и культуры.

Здесь будут представлены картины, каллиграфия, декоративное искусство, текстиль, бронзовые и керамические изделия, которые мы отобрали, одолжив их у Дворцового музея. Помимо демонстрации этих сокровищ искусства, мы проведем мультимедийные презентации.

Мы опираемся на традиционное китайское искусство и архитектуру. Дизайн здания музея - это новая интерпретация китайской эстетики".

Новые декорации на художественной сцене Гонконга обогащают его культурную экосистему. Галерея Villepinart объединяет азиатскую и европейскую культуры.

Euronews:"К нам присоединяется Артюр де Вильпен, который является совладельцем Villepinart вместе со своим отцом, бывшим премьер-министром Франции. Каким вы видите влияние этих новых культурных объектов?"

Артюр де Вильпен, соучредитель компании Villepinart: "Это, конечно, огромное влияние. Но я смотрю даже на более широкую схему. Я смотрю на историю. Когда я приехал в Гонконг, он был финансовым центром. А сейчас, благодаря этим институтам, Гонконг стал культурной сценой, или центром, где живет искусство, где сообщества могут развиваться в рамках диалога".

Euronews: "И это привлекает людей отовсюду?"

Артюр де Вильпен: "Это экосистема, это люди, это специалисты. Все они принесут Гонконгу что-то новое - не только выставки, но и новое в нашу жизнь, в то, как мы воспринимаем арт-сцену. И это реальное изменение в нашем образе жизни".

Euronews: "А что делают гонконгцы в мире искусства, чтобы сбалансировать этот образ жизни?"

Суханья Раффел:"Я люблю плавать. Я хожу в Сэкъоу, где есть великолепный пляж. На самом деле, одна из замечательных вещей в Сэкъоу - это кухня. Там потрясающие тайские рестораны, я могу пойти и отведать отличный том-ям".