Евросоюз берёт на вооружение "Стратегический компас"

Долгое время Европа полагалась на военную мощь Соединённых Штатов. Не самая удачная стратегия, как показали недавние события в Афганистане и спешный, беспорядочный вывод оттуда войск. Когда-то отложенный в долгий ящик план создания армии Евросоюза вновь на рассмотрении. В Брюсселе его назвали "Стратегический компас".

Стрелки указывают на четыре направления - оборона, стабильность, союзничество и антикризисное управление.

Больше всего споров из всех пунктов плана вызывало создание подразделения сил быстрого реагирования численностью пять тысяч военных.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам:

"Мне всё равно, противоречиво это или нет. Безразличие - хуже".

Усилия по созданию армии Европейского Союза застопорились на целое десятилетие из-за разногласий о финансировании и сроках релизации "Стратегического компаса".

Но министры иностранных дел и обороны стран сообщества собираются перезапустить проект в марте 2022 года.