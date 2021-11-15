ЕС - Беларусь: санкции не впрок

Скопление мигрантов по-прежнему наблюдается на польско-белорусской границе. На встрече в Брюсселе главы внешнеполитических ведомств 27 стран-членов Евросоюза договорились о расширении санкций против Минска.

Ранее ЕС четырежды вводил ограничительные меры в отношении белорусских властей за подавление антиправительственных протестов. Как ожидается, санкционный список из 166 человек и 15 организаций Беларуси пополнят причастные к миграционному кризису.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам:

"Мы способны взять под прицел тех, кто несёт ответственность за использование находящихся в уязвимом положении мигрантов и содействие незаконному пересечению границ ЕС".

Санкционный режим пока не заставил президента Беларуси сменить курс, ни риторику. На днях Александр Лукашенко пригрозил перекрыть Европе газ. Как считают некоторые аналитики, Евросоюзу не хватает экономических рычагов давления, чтобы повлиять на ситуацию.

Евгений Прейгерман, директор организации "Минский диалог": "К сожалению, в последний год мы наблюдаем, как ЕС, вместо того, чтобы проводить дипломатическую работу, говорит лишь о санкциях. Увы, что и привело ко всем этим негативным последствиям. Я думаю, надо выходить на дипломатический путь. В переговорной комнате должны быть только взрослые люди, в том числе - со стороны Евросоюза".

Тем временем, в брюссельской штаб-квартире НАТО ждут, когда Польша запустит 4-ю статью Североатлантического договора, чтобы начать косультации о перспективах силовых действий.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"Любой член НАТО может ссылаться на статью 4. Важно отметить, что мы уже активно консультируемся с союзниками, но также тесно сотрудничаем с ЕС".

А пока стороны разрабатывают планы и стратегии, тысячи мигрантов продолжают голодать и мёрзнуть на границе, в ожидании какого-то исхода.