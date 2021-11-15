В Италии открылась выставка китайского художника-диссидента Бадиуцао

Первая на Западе выставка китайского художника-диссидента Бадиуцао открылась в итальянском городе Брешиа, недалеко от Милана. Последние 10 лет Бадиуцао живет в Австралии и в центре его творчества — критика китайских властей. Из-за страха преследования художник долго скрывал свое настоящее имя, так что его даже прозвали "Китайским Бэнкси".

"Я очень четко понимаю, что хочу использовать свой творческий потенциал, чтобы разоблачить ложь и рассказать о проблемах китайского правительства, раскритиковать его. Одновременно с этим мое искусство воспевает китайский народ, то, какие люди в Китае храбрые и умные. Даже тогда, когда они живут в очень суровых условиях с авторитарным правительством", — говорит Бадиуцао.

Работы Бадиуцао рассказывают о политических репрессиях в Китае и цензуре в области информации, в частности о пандемии COVID-19. Посольство Китая в Италии даже попыталось отменить выставку, отправив в мэрию Брешии имейл с заявлением о том, что мероприятие может навредить отношениям между странами.

"Никто из нас в Брешии — ни городская администрация, ни местные жители — ни секунды не сомневались в том, что выставка должна состояться. Мы хотим и будем защищать искусство и свободу художников", — заявила заместитель мэра Брешии Лаура Кастеллетти.

Выставка Бадиуцао "Китай — (не) рядом" продлится до 13 февраля. На ней представлены инсталляции, картины маслом, карандашные наброски и скульптуры. Также запланированы два перформанса.