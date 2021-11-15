В Австрии вступил в действие локдаун для непривитых

Новый режим изоляции для невакцинированных от коронавируса граждан, введенный с понедельника властями Австрии на национальном уровне, подвергся резкой критике со стороны оппонентов. Сотни людей провели акции протеста за несколько часов до введения новых антиковидных мер.

По новым правилам непривитым людям старше 12 лет разрешается покидать свои дома лишь, чтобы выйти за покупками в супермаркет, аптеку, на работу или на прогулку. Решение было принято по итогам совещания правительства с главами федеральных земель.

Австрийские власти обеспокоены ростом смертности и тем, что персонал больниц уже не справляется с растущим притоком пациентов с COVID-19. На прошлой неделе в Австрии зафиксировали максимум по суточной заболеваемости за время эпидемии — 11 798 случаев.

"Я пришла сюда, потому что хочу бороться за свои права. Эти меры абсолютно дискриминационные, начиная с юридического обязательства для медицинских работников проходить вакцинацию. Какую группу профессий заставят в следующий раз?", - говорит эта женщина, работающая электротехником.

"Это просто огромное свинство! В Австрии так много проблем с правительством, и эти меры принимаются только для того, чтобы отвлечь внимание людей, чтобы они этого не осознали", - говорит эта пенсионерка.

В минувшие выходные, в связи с надвигающейся изоляцией начался ажиотаж - многие граждане срочно ринулись вакцинироваться против ковида. В Австрии уровень вакцинации один из самых низких в Западной Европе. В стране полностью привито 65 процентов населения. Невакцинированные, в случае нарушения правил локдауна, могут быть оштрафованы на сумму до 1450 евро.