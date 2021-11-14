Венесуэла: рекордный оркестр

В Венесуэле готовы побить рекорд Гиннесса, организовав самый большой оркестр в мире. Около 12 тысяч музыкантов — в основном детей и подростков собрались в Каракасе и одновременно играют классические произведения. Все они учащиеся школ, созданных в рамках программы всеобщего музыкального образования, известной как "Система".

Андрес Давид Асканио Абреу, дирижёр:

"Это просто великолепно — видеть результаты массового музыкального образования. За 46 лет она охватила всю страну, вся страна буквально наводнена оркестрами. Сегодня мы видим лишь малую часть "Системы", объединяющей более миллиона детей и подростков".

"Система" за минувшие десятилетия стала образцом для подражания в других странах, в том числе в США и в Европе.

Представители "Гиннесса" внимательно наблюдали за концертом, и в течение 10 дней будет ясно, удалось ли Венесуэльцам побить рекорд, установленный два года назад в Санкт-Петербурге: там собрали оркестр из более чем 8 тысяч музыкантов.