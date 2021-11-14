Папа римский призвал помочь бедным

Римско-католическая церковь отметила Всемирный день бедных. Папа римский Франциск в соборе Святого Петра в Ватикане провел мессу, в которой подчеркнул, что бедные люди ожидают освобождения, которое так и не приходит. По словам понтифика, это день служит напоминанием о страданиях самых уязвимых.

"Мы должны организовать надежду. Если наши надежды не становятся решениями и конкретными действиями, вызванными состраданием, чувством справедливости, солидарности и заботе о нашем общем доме, то бедные не избавятся от страданий, не изменится экономика, основанная на ненужных тратах и вынуждающая людей жить на грани нищеты, и все их надежды на лучшее не возродятся", — сказал глава римской-католической церкви.

На площади перед собором Святого Петра была организована раздача гуманитарной помощи. Ранее папа римский Франциск в городе Ассизи встретился с малоимущими, прибывшими из разных стран Европы. Всемирный день бедных, учрежденный понтификом, отмечается в пятый раз.

По оценкам ООН, сегодня 689 миллионов человек в мире живут в нищете. К 2030 году изменения климата приведут к обнищанию еще 130 миллионов человек.