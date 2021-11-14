Второй тур муниципальных выборов в Косове

Граждане частично признанного Косова идут на второй тур местных выборов. Лишь в трети муниципалитетов голосование удалось завершить за один тур. При этом правящая "Партия самоопределения" не смогла пока получить важных постов, уступив лидерство правоцентристской оппозиции. В первом туре явка оставила более 43%.

"Я надеюсь на перемены. Если сознательность людей достигнет определённой точки, произойдут перемены, иначе мы не сможем идти вперёд".

Лидеры косовских сербов, изначально призывавшие к бойкоту выборов, позже изменили своё мнение, начав активную агитацию. В первом туре их представители получили около 90% голосов в населённых сербами северных районах Косова.