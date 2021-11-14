В Средиземном море спасена большая группа мигрантов

В Средиземном море более трехсот мигрантов, в основном из Египта, спасла Береговая охрана Италии. Лодка с находящимися в ней с нелегалами попала в сильный шторм и потерпела крушение.

Операция, которая проводилась в несколько этапов, завершилась в воскресенье на рассвете.

Пострадавшие доставлены в порт Роччеллы-Йоники (регион Калабрия), где добровольцы обеспечили людей обувью, одеялами и продуктами питания. Затем нелегалов перевели в недавно построенный приют.

В нынешнем году, по данным властей, в Италию морским путем прибыли порядка 58 тысяч мигрантов.