В Средиземном море спасена большая группа мигрантов

В Средиземном море спасена большая группа мигрантовКомментарии
Ирина Александрова и AP
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В Средиземном море более трехсот мигрантов, в основном из Египта, спасла Береговая охрана Италии. Лодка с находящимися в ней с нелегалами попала в сильный шторм и потерпела крушение.
Операция, которая проводилась в несколько этапов, завершилась в воскресенье на рассвете.
Пострадавшие доставлены в порт Роччеллы-Йоники (регион Калабрия), где добровольцы обеспечили людей обувью, одеялами и продуктами питания. Затем нелегалов перевели в недавно построенный приют.
В нынешнем году, по данным властей, в Италию морским путем прибыли порядка 58 тысяч мигрантов.