Европа: локдауны возвращаются

В Австрии полиция проводит рейды в ресторанах и транспорте, выявляя тех, у кого нет сертификата о вакцинации. Отрицательный результат ПЦР-теста с начала недели больше не является пропуском в общественные места. Нарушителям грозит штраф в 90 евро.

В федеральной земле Верхняя Австрия и вовсе действует локдаун для непривитых. В эти выходные региональные власти организовали кампанию по вакцинации. В австрийском правительстве неоднократно прямо заявляли о том, что будут и дальше усложнять жизнь нежелающим получить прививку.

В Нидерландах в субботу введён частичный локдаун: магазины и бары закрываются в 8 вечера, а заведения торгующие товарами не первой необходимости — уже в 6. Возвращаются старые добрые ограничения на полтора метра и "больше четырёх не собираться" даже дома. При этом учебные заведения и кинотеатры пока не закрываются. Меры будут действовать минимум три недели.

А граждане Швейцарии сами смогут решить, сделать ли вакцинацию и "зелёный паспорт" обязательными: этот вопрос вынесен на общенациональный референдум, назначенный на 28 ноября. В субботу тысячи человек вышли на улицы Женевы, призывая сограждан голосовать против ограничительных мер.