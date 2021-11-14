Классическая музыка в пабе

Звон бокалов под звучание классической музыки — знаменитый Будапештский фестивальный оркестр выбрал необычную площадку для концертов и сыграл в субботу в семи самых популярных кафе и пабах столицы Венгрии.

"Посетителям будет полезно съесть свой ужин не всухомятку, а под музыкальным соусом", — уверен исполнитель.

"Ночь музыки" проводится уже в пятый раз. для мин-концертов музыканты оркестра выбрали шедевры Баха, Гершвина и Листа, а также композиции из известных фильмов.

Орсоля Эрдёди, управляющий директор Будапештского фестивального оркестра, рассказала об идее таких концертов: "Мы подумали. что ночь музыки может стать прекрасной возможностью найти нашу будущую публику. Мы нередко играем в ресторанах и пабах, встречаем там очень много людей, которые обычно не ходят в концертные залы".

В начале лета после смягчения санитарных ограничений Будапештский фестивальный оркестр необычным способом напомнил жителям столицы о возможности вновь насладиться классической музыкой — коллектив сыграл на борту движущегося грузовика.