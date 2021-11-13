Путин обещает поговорить с Лукашенко насчет транзита газа в Европу

Европа обеспокоена судьбой мигрантов, застрявших на белорусско-польской границе. Польша отказывается пропускать нелегалов на свою территорию и обвиняет Беларусь в том, что та не позволяет нелегалам покинуть приграничный район. Сейчас в импровизированном лагере остаются порядка двух тысяч человек. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что делается все возможное для обеспечения людей самым необходимым.

Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Госпогранкомитета РБ: "Белорусская сторона принимает все меры для того, что бы оказывать посильную помощь. К лагерю организована доставка воды. Сегодня с водой нет совершенно никаких проблем, осуществляется доставка дров, продовольствия, одеял и так далее".

В связи с миграционным кризисом у своих границ, ЕС пригрозил Минску новыми санкциями, а президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что может перекрыть подачу российского газа в ЕС. Через территорию республики проходит газопровод "Ямал-Европа". Российский лидер Владимир Путин заявил, что такие действия нанесли бы большой урон европейской энергетике, не помогли бы в развитии отношений России и Беларуси. Кроме того, это было бы нарушением транзитного контракта.

Владимир Путин, президент России: "Я, честно говоря, впервые об этом слышу, потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул". "Но он может, наверное, хотя ничего хорошего в этом нет". "Я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал".

Российский лидер выразил надежду, что в ближайшее время произойдет прямой контакт белорусских властей с лидерами ЕС. Например, с канцлером Германии, куда хотят попасть мигранты.