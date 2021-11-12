"Высокая вода" угрожает Венеции

Утопающие в воде террасы кафе на площади Сан-Марко. "Аcqua alta" - высокая вода" - характерный для Венеции и хорошо изученный феномен. Он связан с повышением уровня моря, которое случается, как правило, осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов. Однако сейчас бедствия, вызванные мощной волной "высокой воды", происходят все чаще. И связано это, подчеркивают экологи, изменением климата. Останется ли Венеция одним из самых притягательных городов мира?

Карло Альберто Тессерин, главный смотритель собора Святого Марка: "Обстановка продолжает ухудшаться с ноября 2019 года, когда здесь случилось сильное наводнение. Поэтому мы уверены, что наводнения, происходящие в эти осенне месяцы теперь не случайны. Все это становится повседневным обычным явлением".

Повышение уровня моря увеличивает частоту традиционных приливов. У владельцев кафе и магазинов всегда наготове резиновые сапоги.

Аннапауола Лавена, владелица кафе: "Периодов "высокой воды" в городе становится все больше. Из-за этого не работают кафе и рестораны, бизнес простаивает. Венеция живет благодаря своим ремеслам и туризму. Если туристов не будет, Венеция погибнет".

В городе существует система предупреждения о наступлении "высокой воды": как в случаях предупреждения о воздушных налетах в период войны, используется сирена. Однако по мере повышения уровня моря, эта система может устареть и городу-лагуне потребуется принимать новые решения для своего спасения.