Артефакты доколумбовой эпохи

Археологи обнаружили в Перу массовое захоронение доколумбовой эпохи. На территории древнего города Чан-Чан — бывшей столицы индейского государства Чимор — в гробнице площадью десять квадратных метров найдены останки 25 человек, в основном молодых женщин и детей, а также керамический кувшины и другие предметы, такие как иглы для работы с текстилем.

По мнению экспертов, в данном случае нет речи о жертвоприношениях и находка может быть местом погребения представителей элиты Чиму. Чан-Чан в период расцвета был крупнейшим городом на южноамериканском континенте. Границы империи Чимор простирались на тысячу километров вдоль побережья Тихого океана. Инки покорили это государство в конце 15 века, а затем испанские конкистадоры уничтожили его остатки.