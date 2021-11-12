Американский журналист приговорен к 11 годам тюрьмы в Мьянме

Суд в Мьянме приговорил американского журналиста Дэнни Фенстера к 11 годам тюрьмы по обвинению в террористической деятельности и подстрекательстве к мятежу. Кроме того, суд признал его вину в нарушении визового режима и контактах с запрещенными организациями. Фенстер был задержан в мае в международном аэропорту Янгона. Власти США неоднократно призывали правительство Мьнямы прекратить насилие и освободить политзаключенных.