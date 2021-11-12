Ocean Viking доставил 306 мигрантов на Сицилию

Гуманитарное судно Ocean Viking неправительственной организации SOS Mediterranee доставило 306 спасенных в Средиземном море мигрантов в сицилийский порт Аугуста, получив согласие итальянских властей. До этого оно дрейфовало девять дней в море в ожидании разрешения войти в какой-либо европейский порт. Перед тем, как направиться в Аугусту, Ocean Viking также подавал запросы на то, чтобы причалить к берегу на Мальте и в Ливии.