Как кукла Барби стала «иконой» моды

Наш сегодняшний гость — Ким Калмон, старший вице-президент и глава отдела дизайна кукол Барби в компании Mattel.

Джейн Визерспун, Евроньюс: Вы приехали сюда, чтобы получить приз Икона моды, присужденный вам Арабским советом по моде. Почему Барби стала иконой стиля?

Ким Калмон: Барби всегда находилась в центре моды и поп-культуры. Здесь она на высоте. Мы всегда отражаем то, что̀ происходит вокруг нас. Это принцип эволюции Барби. Её успех всегда связан с тем, что̀ происходит в мире, в том числе с модой.

Кроме церемонии награждения сегодня проходит показ мод Moschino. Эта линейка одежды создана пот впечатлением от Барби. Какие у вас ожидания?

— Готова к овации. Это совершенно невероятная коллекция. Мне посчастливилось побывать в Милане вместе с Джереми и его коллегами во время первого показа. Джереми работает с нашим брендом уже очень долго, с 1950-х гг. Он всегда вдохновлялся Барби. И он очень дорог для всех нас.

Не могу поверить, что в этом году Барби исполняется 60 лет.

— Она очень много пережила. Как я уже говорила, в основе ее не увядающей популярности — эволюция, постоянное изменение с тем , чтобы мы всегда оставались в центре мировых событий.

Вы проводили много исследований с нейробиологами того, как игра с Барби помогает развитию девочек. Не могли бы вы рассказать об этом?

— Да, хорошо. Исследование проводил Кардиффский университет в Великобритании. Мы всегда знали, что игра с куклами помогает развитию ребёнка. Но теперь у нас есть данные о том, что она развивает эмпатию и навыки социального общения. Пол здесь не важен. Также не важно, играет ли ребенок один или в компании. В любом случае детям полезно играть с куклами как Барби.

Барби раньше критиковали за навязывание девочкам нереалистических форм тела. Что изменилось за последние несколько лет?

— Для нас очень важно отражать мир, окружающий детей. Это относится и к куклам. Поэтому мы много работали над эволюцией Барби. Сейчас это самая разнообразная серия кукол в мире. Мы значительно прогрессировали.

Очень важно реалистично передавать мир, окружающий детей, при создании кукол?

— Да отражать мир критически важно. Для взрослых и детей очень важно видеть, как их жизнь изображают в СМИ, культуре и игрушках. Теперь нет такого этноса, у которого не было бы своей Барби. У нас свыше семи типов тела, которые мы постоянно используем. Она бывает в инвалидной коляске, с протезом, у нас есть куклы с витилиго.

Вы недавно сотрудничали с Европейским космическим агентством. Расскажите об этом.

— Да, конечно. Речь ведь не только о моде. У Барби свыше 200 профессий. Особенно таких, в которых не так много женщин. В физико-технической сфере. Очень важно, чтобы дети знали, что женщины могут достичь успеха во всех областях бизнеса, культуры и искусства. Мы гордимся таким партнерством и куклами, которые мы создали.

Что самое важное в мировом продвижении бренда?

— Мы — глобальный бренд. Но также очень важно приспосабливать его к местным условиям. Я впервые в Дубае. На Ближнем Востоке открывается очень много возможностей для Барби. То есть, хотя мы действуем глобально, наши изделия и линейки отражают особенности людей разных частей света. Для нас это очень важно.

Насколько я понимаю, где бы вы ни оказались, вы вдохновляетесь местными образцами. Какое впечатление у вас останется после этого первого, как вы сказали, визита на Ближний Восток?

— Вдохновение можно получить в любом месте. Мое самое сильное впечатление от пребывания в Дубае — невероятное гостеприимство. Мы получили очень много внимания. Впечатление очень приятное.

Вы начинали работать в текстильной промышленности, а затем вы перешли в мир американского корпоративного бизнеса. То есть вы работали и там, и сям. Какой бы вы совет дали женщинам, желающим заняться бизнесом?

— Знаете, нужно просто начать! Как и у Барби у всех у нас неограниченный потенциал. Я бы также попросила женщин, которые уже закрепились в бизнесе, помочь двигаться вперед другим женщинам. Я достигла некоторого успеха в карьере и для меня важно вдохновлять следующее поколение женщин-лидеров.

Вы наблюдали, как поменялась индустрия за последние несколько лет. Особенно под воздействием социальных сетей. Как они влияют на вашу сферу деятельности?

— Да, они влияют на нашу индустрию очень сильно. Барби очень хорошо представлена в социальных сетях, а также в YouTube, где у нас есть контент для детей. Мы должны идти туда, где есть потребители, и дети, и взрослые.

А какие исследования проводятся при создании таких изделий, как ваши?

— У нас есть очень сильная команда исследователей потребительского спроса. Мы бы не смогли работать без контакта с детьми и их родителями. Мой отдел дизайна проводит особенно много времени с детьми. Каждые две недели мы собираем группы детей, которые делятся впечатлениями о наших изделиях. Это очень важно. Они участвуют вместе с нами в разработке новых линеек.

Что было самым трудным в вашей карьере?

— Ого! Вы знаете, я бы сказала, что моя собственная уверенность в себе представляла наибольшую трудность. Мне трудно было заставить поверить в себя и в свои собственные идеи, которые были для меня важны.

Это интересно слышать, учитывая, что вы разрабатываете бренд, который должен учить девочек верить в себя.

— Иногда проще учить других, чем самого себя. Мне нужно прислушаться к тому, что̀ Барби сообщает о моем безграничном потенциале, наверное.

А какая кампания по продвижению бренда вам больше всего запомнилась?

— О, на это очень сложно ответить. Это как спросить, а какая кукла моя самая любимая.

Это как выбрать самого любимого ребёнка?

— Вот именно! Вы знаете, я больше всего люблю основный посыл Барби о том, что мы можем достичь всего, что хотим в этом мире.

Вы уже упомянули о социальных сетях, о Ютюбе, о самих куклах. Но скоро выйдет большой фильм.

— Это так.

Не расскажете немного о нем?

— Да, конечно. Кажется, что мы находимся уже на стадии подготовки к производству. Которое, скорее всего, начнется уже в 2022 г. А на экраны фильм выйдет в 2023 г.

Что ждёт Барби в ближайшее время?

— В ближайшее время будет продолжаться тоже, что̀ и происходило до сих пор. Я горжусь тем, что у нас самая разнообразная линейка кукол на рынке. Мы также будет продолжать развивать и помимо кукольных магазинов.