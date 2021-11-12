Коронавирус бьет по непривитым

Германию накрыла четвертая волна пандемии Covid-19. Законодатели обсуждают новые меры по преодолению кризиса. На фоне рекордного количества заражений, которое достигает пятидесяти тысяч случаев в сутки, вероятный будущий канцлер Олаф Шольц поддерживает призывы к расширению вакцинации.

Олаф Шольц, министр финансов Германии: "Центры вакцинации должны быть вновь открыты по всей стране, и больше граждан должны проходить вакцинацию от нового типа коронавируса, учитывая тревожный рост числа заражений".

Тем временем режим изоляции вернулся в Верхнюю Австрию. В этом австрийском регионе с самым низким уровнем вакцинации в стране зафиксировано наибольшее количество новых случаев заражений. Непривитые жители должны будут оставаться дома - им будет разрешено выходить только за продуктами и на работу. А вакцинированным снова придется носить маски в общественных местах.

В России заболеваемость и смертность от Covid-19 по-прежнему остаются высокими. Недавно власти Москвы решили открыть на нескольких станциях столичного метро бесплатные пункты экспресс-тестирования на коронавирус.

На данный момент в стране вакцинировано чуть более 40% населения, что способствует распространению инфекции.