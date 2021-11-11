Литва рассчитввает на стрелков в защите от нелегалов

Литва укрепляет границу с Беларусью и готовится дать отпор нелегальным мигрантам в случае, если те попытаются прорваться на территорию балтийского государства. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, посетившая пограничную заставу в Капчяместисе, сказала журналистам, что миграционный кризис на границах Литвы и Польши стал ответом Минска на экономические санкции со стороны Европейского Союза. Вильнюс считает их эффективным инструментом.

Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы: "В данном конкретном случае, я думаю, что санкции в отношении субъектов и лиц, причастных к организации этого потока мигрантов в первую очередь в Беларусь, действительно очень важный шаг - но я не думаю, что он последний".

В среду , на фоне попыток мигрантов штурмом прорваться через белорусско-польскую границу, власти Литвы ввели в приграничных районах режим чрезвычайного положения. Он действует в пятикилометровой зоне и местах размещения нелегалов.

На границу были направлены дополнительные подразделения военных. Кроме того глава литовского МВД Агне Билотайте обратилась за помощью к Союзу стрелков Литвы. Бойцы этой военизированной организации уже дежурили на литовско-белорусской границе.

Местные жители одобряют действия властей.

"Это чрезвычайное положение нас на самом деле успокаивает", - говорит Юзас. "Дело в том, что по ночам каждый звук, раздающийся с улицы, вызывает определенное беспокойство. Так что, возможно, войскам лучше стоять на границе и быть готовыми. Готовыми ко всему".

Литовские пограничники отмечают, что 10 ноября (с момента введения ЧП) к полудню было предотвращено всего 20 попыток перехода границы, что намного меньше, чем в предыдущие дни. В Службе охраны государственной границы Литвы опасаются, что это затишье перед бурей.