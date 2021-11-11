Ушел из жизни бывший президент ЮАР

Последний президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) эпохи апартеида Фредерик Виллем де Клерк умер в возрасте 85 лет. Об этом объявил представитель его фонда Дэйв Стюарт.

Де Клерк занимал пост президента ЮАР с августа 1989 по май 1994 года. Он завершил демонтаж системы апартеида и освободил в 1990 году из тюрьмы Нельсона Манделу, одного из самых известных активистов в борьбе за права человека.

В 1993 году де Клерк и Мандела совместно стали лауреатами Нобелевской премии мира за мирный переход от апартеида к демократическому нерасовому государственному строю.

С мая 1994 по июнь 1996 года Фредерик Виллем де Клерк занимал пост первого вице-президента ЮАР.