Европа вспоминает павших в Первой мировой войне

Франция вспоминает павших в мировых войнах. В День перемирия в годовщину окончания Первой мировой войны, которая унесла почти 20 млн жизней, традиционные памятные мероприятия проходят во многих городах Пятой республики.

В ходе церемонии у могилы неизвестного солдата в Париже президент Эммануэль Макрон почтил память последнего кавалера ордена Освобождения Юбера Жермена. Он умер 12 октября на 102-м году жизни.

Были бы мы здесь, если бы не Юбер Жермен? Когда ему едва исполнилось 20, он оставил всё, свой дом в Дроме, семью, друзей. Он уехал в Лондон, чтобы вскоре покрыть себя славой и доблестью в битве при Бир-Хакейме. Эммануэль Макрон президент Франции

В Великобритании в годовщину Компьенского перемирия была объявлена минута молчания. В Вестминстере состоялся парад и возложение цветов к лондонскому Кенотафу — главному в Соединённом Королевстве памятнику павшим в Первой мировой.

Одним из центральных мероприятий в Бельгии стала церемония в Ипре у Мененских ворот. Здесь на мемориальном кладбище захоронены десятки тысяч солдат и офицеров стран Антанты, чьи останки были найдены в этом районе. С Мененских ворот начиналась дорога, по которой новобранцы уходили на фронт.