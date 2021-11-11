Кёльн: карнавал стартовал, несмотря на эпидемию

Отменённый в прошлом году, Кёльнский карнавал стартовал в четверг стрельбой хлопушек в небо. На одной из площадей старого города собрались несколько тысяч человек в костюмах и масках, счастливые обладатели санитарного пропуска. По их мнению, опасаться того, что снова набирающая обороты эпидемия испортит праздник, не стоит.

"В Кёльне все происходит следующим образом: карнавал празднуется по всему городу. Вы не можете просто запретить его, поэтому наша стратегия заключается в следующем: мы создаем безопасные места 2G для вакцинированных и выздоровевших на улице и во всех пабах. Это лучше, чем веселиться дома и устраивать маленькие вечеринки, где вы не знаете, кто вакцинирован, а кто нет", - говорит Михаэль Крамм из оргкомитета по проведению карнавала.

Власти Кёльна, дав старт мероприятию, не строят прогнозов. За минувшие сутки в Германии зафиксировано 50 тысяч инфицированных.

"Мы были заперты в течение года, и, соответственно, очень приятно снова собраться и хорошо отпраздновать", - говорит эта девушка.

"Карнавал - уют, общение... и немного веселья - обязательно!" - добавляет этот пожилой мужчина.

"Сегодня в Кёльне все начинается заново, - передаёт с места событий наш спецкорр Кейт Брэди. - По традиции, карнавал стартует 11 ноября в 11 часов 11 минут. Короля, правда, не будет: его тест на коронавирус дал положительный результат. Его заменит принц. Что касается карнавальной толпы, власти надеются, что жители и гости города не станут "суперраспространителями вируса".