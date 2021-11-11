Лукашенко пригрозил перекрыть поставки российского газа в Европу

Цена газа в Европе выросла почти на 2% после заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита в Европу по трубопроводу "Ямал - Европа" в ответ на ужесточение санкций ЕС.

На совещании с руководством Совета министров республики Лукашенко заявил, что Беларусь готова жестко ответить на расширение санкций со стороны ЕС.

"Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. Мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем", - цитирует Лукашенко информационное агентство БелТА.

А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Александр Лукашенко президент Республики Беларусь

При этом президент Беларуси напомнил, что через страну идет транснациональный магистральный экспортный газопровод "Ямал - Европа".

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют - пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать", - пригрозил Лукашенко.

Газопровод Ямал-Европа, наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, - один из главных маршрутов поставок российского газа в Европу.

В Брюсселе на угрозы Лукашенко ответили, что "не позволят запугать себя угрозами перекрыть газ".

В российском "Газпроме" пока не комментировали заявления руководства Беларуси о возможном перекрытии транзита газа в ЕС.