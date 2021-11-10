"Это государственный терроризм"

На фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе заочный обмен мнениями между Минском, Брюсселем и Варшавой становиться всё более напряжённым. Польша развернула в районе около 15 тысяч силовиков против трёх или четырёх тысяч мигрантов, которые не оставляют попыток прорвать заграждения.

Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Варшаву и не жалел эпитетов:

"Мы имеем дело с гибридным, бесчеловечным, жестоким, недостойным нападением. Единственный ответ — твёрдость и единство, защита наших фундаментальных ценностей".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, посетивший накануне польских силовиков на границе, был ещё более категоричен:

"То, с чем мы имеем дело, и мы должны это ясно сказать — это проявление государственного терроризма, назовём это так. Это тихая месть Лукашенко за то, что мы поддерживали демократические выборы и белорусов в августе прошлого года".

В свою очередь, в Минске и в Москве обвиняют Европу в раздувании и политизации происходящего, а также в применении двойных стандартов в отношении беженцев. На границе между тем слышны выстрелы.

Магдалена Ходовник, Euronews:

"Эти выстрелы, как нам сказали, должны были напугать мигрантов и заставить их двигаться в сторону польской границы и Европы".