ООН: мигрантам на границе нужна гумпомощь

"Гибридная атака", операция с целью дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе - так власти некоторых стран блока описывают происходящее на польско-белорусской границе. Её пытаются штурмовать тысячи нелегалов, вступая в стычки с пограничниками.

Нужно срочно принимать меры, заявил с трибуны Европарламента верховный комиссар ООН по делам беженцев.

Филиппо Гранди, верховный комиссар ООН по делам беженцев: "Мы призываем к безотлагательному урегулированию ситуации на границе между Польшей и Беларусью. А также немедленно обеспечить беспрепятственный доступ тем, кто занимается оказанием гуманитарной помощи и выявлением лиц, нуждающихся в защите. Для потенциальных просителей убежища необходимо организовать доступ к соответствующим процедурам в Беларуси".

Брюссель рассмотрит вопрос о финансировании строительства инфраструктуры для защиты границ ЕС - в Польше и странах Балтии, сказал глава Европейского совета Шарль Мишель на встрече с польским премьером.

Варшава настаивает: речь идёт о кризисе не только миграционном, но и глобальном геополитическом.

Лукаш Ясина, пресс-секретарь МИД Польши:

"Пока Лукашенко в Минске, и его поддерживает Россия, этот кризис будет проблемой особенно для Польши, Литвы, Латвии, для всех нас. И я не вижу способа положить этому конец. Когда кто-то начинает шантажировать, он просто так не остановится".

Москва и Минск возлагают ответственность на ЕС и предлагают Брюсселю выделить средства Беларуси на разрешение миграционного кризиса.

Обитателям стихийных лагерей в условиях похолодания и нехватки самого необходимого приходится всё тяжелее, бьют тревогу НПО.

Михал Миколайчик, представитель Польского "Красного Креста":

"Ситуация, может быть, и не кардинально, но очень сильно изменилась всего за несколько часов. В течение двух дней мы наблюдали продвижение вдоль границы не десятков или сотен, а тысяч людей, которые пытаются прорваться на ту сторону".

Зима в этой части континента может быть очень суровой, и спасение жизни людей зависит от быстроты принятия решений.