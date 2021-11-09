Ночь в тюремной больнице

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили избили после того, как доставили в тюремную больницу. С таким утверждением выступил адвокат экс-главы государства Ника Гварамия.

Саакшивили проводит голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 1 октября его задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов

Бывшего президента навестила в тюремной больнице омбудсмен Грузии Нино Ломджария. "Он думал что его переводят в гражданскую клинику, но его привезли в в тюремную больницу в районе Глдани. Он отказался выходить из машины скорой помощи, по его словам, его оттуда вывели силой".

В министерстве юстиции Грузии заявляют, что нанес физическое и словесное оскорбление сотрудникам тюремной больницы. Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" и другие сторонники бывшего президента всю ночь провели в Тбилиси у Дома правительства, где накануне устроили массовый митинг поддержки.