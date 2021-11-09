Европа, смейся над собой!

Такими Ангелу Меркель и Дональда Трампа вы, пожалуй, еще не видели. Шутить над Европой - миссия участников нового театрального представления в Брюсселе. "Шоу Шумана" - **The Schuman Show**- комедийный спектакль по мотивам фильма-антиутопии "Шоу Трумэна" и реверанс в сторону , отца-основателя Европейского Союза Роберта Шумана.

Не быть столь серьёзной, а относиться к себе с юмором, призывают Европу авторы и актёры. Работы непочатый край, говорят они.

Крейг Виннекер, актёр "Шоу Шумана":

"Иногда материал скучноват, но очень много и подходящего для комедии. На самом деле, правда бывает абсурднее вымысла. Случается, что мы выдумываем какой-нибудь доклад Еврокомиссии. А на следующий день она выступает с точно такими заявлениями, которые мы высмеяли".

Но есть ли у брюссельских бюрократов чувство юмора, способны ли они смеяться над собой?

Луиза Ларнак Дэй, актриса "Шоу Шумана": "Лично я думаю, что они будут благодарны. Будь я политиком, а значит, немного самовлюбленной, то получала бы удовольствие от таких перфомансов, мне посвящённых, и того, что они веселят людей".

В актёрском составе есть даже бывшие функционеры ЕС и журналисты, которых заботит судьба Европы.

Они убеждены: комедия - лучший способ побудить европейцев менее скептически относиться к официальным институтам, вопреки всем разочарованиям .

Келли Агатос, режиссёр "Шоу Шумана":

"Может быть, мы желаем, чтобы мировые лидеры и члены Комиссии говорили что-то другое, нежели о своей глубокой обеспокоенности".

Театральное шоу с элементами политической сатиры. Остроумие, актёрская игра в нём - способ не только развлечь зрителей, но оружие для защиты демократических принципов и свобод, утверждают участники.

Тристан Барбер, актёр "Шоу Шумана":

"Очень важно, чтобы мы могли критиковать всех без исключения. Иметь такой рупор - важно для демократии, и лично для меня"

Спектакль проходит раз в месяц в бельгийской столице. Аудитория в основном проевропейских взглядов. Но авторы надеются, что успех "Шоу Шумана" выйдет за пределы "брюссельского пузыря". Ведь смех порой заразителен.