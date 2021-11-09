До Глазго в первом классе

Чистый транспорт для чистоты планеты: известный каждому школьнику лозунг претворен в жизнь австрийским министром окружающей среды. Леоноре Гевесслер прибыла на конференцию по климату в Глазго на поезде и тем самым выгодно отличилась от других участников саммита, которые добирались до места по воздуху, в том числе и частными бортами.

Поездка обошлась министру примерно в 500 евро. "Накануне мы очень спокойно сели в Вене на ночной поезд, утром прибыли в Брюссель. Я использовала остановку для встреч в Еврокомиссии и для переговоров с моим бельгийским коллегой, министром энергетики. Поздним вечером мы покинули Брюссель и только что прибыли в Глазго - в общей сложности дорога заняла чуть больше 27 часов. Мы хорошо использовали это время и путешествовали очень комфортно", - рассказала министр.

Гевесслер - последовательная сторонница наземных путешествий. В родной Австрии она внедрила в жизнь концепцию национального климатического билета: он позволяет австрийцам без ограничений ездить по всей территории страны на любом виде общественного транспорта за тысячу евро в год.