Новаторские технологии Японии по улавливанию, хранению и использованию CO2

Переработка углерода - ключевое направление инновационного пути Японии к углеродной нейтральности. Этой цели страна стремится достичь к 2050 году. Мы рассмотрим, как происходит сбор, переработка и использование CO2 с помощью передовых технологий, вызывающих интерес во всем мире.

Углекислый газ - основная причина глобального потепления. В западном крыле порта Томакомай Япония демонстрирует, что CO2 можно собирать и хранить. Эксперты уверены, что технология, внедренная в демонстрационном центре проекта улавливания и хранения углерода (УХУ/CCS), будет иметь решающее значение для достижения нулевого уровня выбросов в Японии и во всем мире.

Тосиаки Накаджима, президент Japan CCS: "УХУ - это аббревиатура, означающая улавливание и хранение двуокиси углерода. Это технология, направленная на предотвращение глобального потепления путем улавливания CO2, образующегося в результате промышленной деятельности, и хранения его под землей".

Источником CO2 является установка подачи газа на нефтеперерабатывающем заводе Idemitsu Kosan Hokkaido Refinery, прилегающем к центру УХУ в Томакомае. Газ, содержащий двуокись углерода, направляется по трубопроводу на установку улавливания.

Ямагиси Казуюки, менеджер по связям с общественностью, Центр улавливания CСО2 в Томакомае:"Мы получаем максимум 25 тонн CO2 в час, что эквивалентно 600 тоннам в день. Нашей целью было переработать 100 тысяч тонн за один год. Два года назад мы достигли показателя в 300 тысяч тонн".

Как только газ, содержащий CO2, поступает на демонстрационную станцию, двуокись углерода отделяется от газа и улавливается путем химической абсорбции в этих трех башнях, которые являются основными установками УХУ. Далее CO2 необходимо хранить.

Ямагиси Казуюки: "Уловленный СО2 направляется на вход этой скважины, после того как нагнетается определенное давление. По этой трубе CO2 попадает в геологические слои под морским дном".

Две нагнетательные скважины проекта были пробурены с берега в направлении морских подводных пластов. Одна из них нацелена на пласт песчаника на глубине от 1 000 до 1 200 метров. Другая достигла вулканокластического слоя на глубине от 2 400 до 3 000 метров.

Япония убеждена, что эта технология станет ключом к снижению воздействия глобального потепления, когда она достигнет стадии внедрения.

Тосиаки Накаджима: "По оценкам Международного энергетического агентства, для достижения чистых нулевых выбросов к 2050 году мы должны будем иметь возможность хранить 7 млрд. тонн CO2 в год с помощью систем УХУ(CCS). Это позволит использовать ископаемое топливо более чистым способом или улавливать CO2 непосредственно из атмосферы и хранить его под землей".

Мы видели, как можно улавливать двуокись углерода до того, как она попадет в атмосферу, и хранить ее в земле. Но Япония также нашла способ использовать CO2 для производства углеродно-негативного бетона CO2-SUICOM.

Ватанабе Кензо, генеральный менеджер отдела бетона и стройматериалов, Институт Кадзима: "Обычный бетон при производстве выделяет примерно 288 килограммов CO2 на кубический метр, а CO2-SUICOM достиг показателя 18 килограммов".

Это первый в мире бетон, который не только является углеродно-отрицательным, но и способен поглощать CO2 в процессе твердения.

Это происходит благодаря добавлению специального материала, который является побочным продуктом химической промышленности, а также воздействию CO2 на бетон.

Ватанабе Кензо:"Мы используем газ CO2 вместо воды в процессе отверждения CO2-SUICOM. CO2 иммобилизуется путем контакта с бетоном, когда он еще не затвердел. Мы добавляем специальную смесь "уC2S". Мы называем ее "волшебным порошком", так как она отверждает большое количество CO2. Чем больше мы производим этого "волшебного бетона", тем больше он сокращает выбросы CO2 в атмосферу".

Этот экологически чистый бетон уже используется в различных инфраструктурных и строительных проектах в качестве сборного материала. Именно из него сделаны бордюрные камни этой главной дороги возле города Масуда (префектура Симане). Разработчики рассчитывают в будущем применить эту технологию к более широкому спектру материалов. Они надеются, что это откроет более экологичный путь для строительства.

SUICOM уже используется при строительстве стен, потолочных панелей и взаимосвязанных блоков. В ближайшем будущем разработчики намерены применить эту технологию к более широкому спектру строительных материалов. Бетон с отрицательным содержанием углерода можно будет использовать как обычную бетонную смесь для заливки на месте. Это откроет новый "зеленый" путь в строительстве.