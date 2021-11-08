Никарагуа: выборы без оппозиции

В Никарагуа завершилось голосование на президентских и парламентских выборах. Ппрезидент Даниэль Ортега, представляющий левую партию "Сандинистский фронт национального освобождения", по последним данным, набирает около 75% голосов и получает мандат на пятый срок.

В преддверии выборов в республике были задержаны несколько оппозиционных политиков, которые намеревались выдвигаться на пост главы государства. От участия в гонке была отстранена основная оппозиционная партия "Граждане за свободу". Конкуренцию главе государства и его супруге Росарио Мурильо, вновь претендующей на должность вице-президента, составили пять малоизвестных политиков.

Акция протеста с требованием освободить политических заключенных прошла в соседней Коста-Рике, власти которой не намерены признавать итоги выборов, и куда в последние месяцы бегут сотни жителей Никарагуа. С 2018 года после масштабных волнений из Никарагуа уехали 100 тысяч человек.

В Никарагуа не были допущены журналисты многих иностранных СМИ и независимые наблюдатели. В западных государствах заявляют, что прошедшие выборы не соответствуют стандартам демократии. Президент США Джо Байден назвал голосование постановочным.