Китай: "исторический пленум"

В Пекине открылся пленум ЦК Коммунистической партии, от которого ожидают исторических решений. Объявлено, что руководители Китая подведут итоги за прошедший век: в июле КПК отметила 100 лет со дня основания. О столь масштабном "подведении итогов" на Пленуме говорил лишь дважды в истории, и оба раза это оказалось связано с кардинальными переменами в курсе страны: сначала с утверждением власти Мао Цзэдуна, а в начале 80-х — с реформами Дэн Сяопина.

Западные наблюдатели ожидают как минимум утверждения председателя КНР Си Цзиньпина на третий срок. Решения пленума позже обсудят и, скорее всего, примут на съезде КПК в следующем году.