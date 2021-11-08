В Европарламенте слушается "дело Facebook"

Разоблачения экс-сотрудницы Facebook дошли до ушей депутатов Европарламента. Фрэнсис Хауген выступила на слушаниях в Брюсселе, обвинив своего бывшего работодателя в распространении вредоносного контента.

Показания пришлись кстати - законодательный орган рассматривает пакет мер по регулированию цифрового рынка.

Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница Facebook: "Я здесь сегодня, поскольку считаю, что продукты Facebook наносят вред детям, усиливают раскол в обществе, ослабляют нашу демократию и так далее. В руководстве компании знают, как сделать Facebook и Instagram более безопасными, но ничего для этого не предпринимают. Потому что они поставили огромную прибыль выше интересов людей".

Аналитики твердят: заявления Хауген могут повлиять на исход обсуждение Закона о цифровых услугах. Его цель: обязать онлайн-платформы вести более прозрачную деятельность, сделав её подотчётной.

Андреас Шваб, депутат Европарламента:

"Несомненно, есть новые предложения, проблемы, вопросы, которые поднимались во время слушаний. С этой точки зрения, информация весьма полезна. __В этой связи мы размышляем о законодательной инициативе, которая у депутатов на столе в данный момент. Еще задаёмся вопросом: а может быть, нам стоит поискать доверенных лиц, которые бы выясняли, соблюдаются ли наши нормы при применении алгоритмов в соцсетях или в онлайн-рекламе. Так мы были бы уверены в том, что наши законы применяются должным образом".

По мнению многих европарламентариев, то, что запрещено офлайн, должно быть запрещено и онлайн. Но и в Кремниевой долине не сидят сложа руки, пока обсуждается столь важный законопроект.

Известно, что в прошлом году такие гиганты, как Google, Amazon, Microsoft, Facebook и Apple) потратили 19 миллионов евро на лоббирование своих интересов в ЕС.

Стелиос Кулоглу, депутат Европарламента:

"Самый простой способ - уменьшить степень влияния Facebook на работу Европейского парламента. Ведь вот что удивительно - ранее компания и уже увеличивала долю бюджета на лоббирование своих интересов в Брюсселе. Но после стала тратить на это еще больше средств. Это нужно контролировать, сделать более прозрачным, свести к минимуму".

Дебаты в Брюсселе затрагивают не только вопросы безопасности в Интернете. Если верить разоблачениям Хауген, то речь идёт о масштабной дезинформации общества, представляющей угрозу демократии.