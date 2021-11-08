Рождество без ограничений,"бустер" и нерабочие дни

Великобритания надеется на Рождество без ограничений: власти призвали население уже сегодня начать готовиться к главному празднику года и записаться на третью - бустерную - вакцину. Пока дополнительную дозу зарезервировали для уязвимых слоев населения, однако в Лондоне собираются предложить бустер и всем остальным.

В России, где за последнюю неделю выявлено максимальное число заражений коронавирусом, шесть регионов решили продлить нерабочие дни для населения - в надежде снизить нагрузку на медицинские учреждения. Из почти 150 миллионов россиян полностью привито 34%, в среднем по ЕС этот показатель превышает 70%.

Мария Бабанакова, жительница Кемерово, завершает лечение в стационаре: "Все мои родственники привиты, одна я нет, и вот я в больнице уже 43 дня. У меня были сомнения по поводу вакцинации, но теперь, конечно, их не осталось".

В Румынии тем временем власти возвращают школьников за парты - после продленных из-за ковида школьных каникул. Правда, ночной режим работы переводят лишь те учебные заведения, где вакцинированы не менее 60% сотрудников. Если привитых меньше, учителям и школьникам придется работать в оналйн-формате.

После 20 месяцев ограничений США открывают двери иностранцам: с 8 ноября в страну смогут приехать обладатели сертификатов о прививках, одобренных американскими санитарными ведомствами и ВОЗ.