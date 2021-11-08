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Австралия

Австралия не намерена отказываться от угля

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 Ирина Александрова
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Австралия не намерена отказываться от угля
Авторское право  Mark Baker/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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Австралия не собирается отказываться от ископаемого топлива и намерена продовать уголь десятилетиями. "Мы ясно дали понять, что не закроем угольные шахты и электростанции", - сказал СМИ министр природных ресурсов Кейт Питт. По его словам, у Австралии самый качественный уголь в мире. "Пока его покупают, мы будем продавать", - добавил министр.

Уголь, указывают экологи, - крупнейший загрязнитель атмосферы на планете и основной фактор глобального потепления. От этого вида топлива на климатическом саммите пообещали избавиться почти 50 стран, в числе которых крупные потребители - Польша, Вьетнам, Индонезия и Украина. Промышленно развитые государства договорились отказаться от угля в 2030-х годах, а более бедные - в 2040-х. Под обещанием помимо Австралии не подписались Китай, Индия, США и Россия.