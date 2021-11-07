"Ни одной больше": демонстрации против запрета абортов

Массовые акции протеста против запрета абортов прошли в городах Польши. Десятки тысяч людей собрались у здания зданию Конституционного суда в Варшаве под лозунгом "Ни одной больше!".

Демонстрации в стране проходят после инцидента с гибелью беременной женщины: врачи не сделали ей аборт вовремя, несмотря на дефекты плода, что привело к септическому шоку. Активисты считают ее первой жертвой нового закона, запрещающего прерывание беременности по причине не угрожающей жизни и здоровью матери.

"Врачи могли прервать беременность, потому что она угрожала жизни этой женщины, но они отказались из страха и ждали естественной смерти плода. Если бы они приняли меры раньше, то эта женщина осталась бы в живых", — уверена Дорота Лобода, член городского совета Варшавы.

"Меня пугает происходящее. У меня есть дочь детородного возраста, я советую ей пока избегать беременности", — говорит учительницы Калина Денисо.

Дело о гибели женщины расследуется прокуратурой, проверку также начал контрольный отдел Национального фонда здравоохранения. Отстранены от работы двое врачей.

По данным польских НПО, количество абортов, из-за консервативной политики выполняемых подпольно и зарубежом, достигает 200 тысяч год.