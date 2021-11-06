8 человек погибли, сотни пострадали на фестивале Трэвиса Скотта в США

По меньшей мере 8 человек погибли на открытии музыкального фестиваля Astroworld в американском Техасе. Еще 11 человек были доставлены в больницу с сердечным приступом, около 300 человек получили травмы.

Инцидент произошел во время выступления один из организаторов фестиваля — популярного рэпер Трэвиса Скотта.

"На данный момент мы знаем, что около 9 часов вечера по местному времени, толпа начала двигаться к сцене. Это вызвало панику, многие получили травмы. Люди начали падать, теряли сознание, и это вызвало новую панику", — говорит Сэм Пена, глава пожарной службы.

"Сегодня вечером мы с теми, кто потерял жизни и с их семьями. Многие из них были очень молоды", — сочувствует Лина Идальго, судья.

Фестиваль проходил в парке Хьюстона NRG. В концерте принимали участие 50 тысяч зрителей.

По словам местных сми, Трэвис Скот, который был на сцене во время произошедшего, несколько раз пытался остановить выступление, когда увидел давку. Полиция Хьюстона расследует причину инцидента.