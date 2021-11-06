"Руки прочь от польского угля": шахтеры выступили против энергетической политики ЕС

Польские шахтеры, возмущенные энергетической политикой Евросоюза, требуют сохранить свои рабочие места. Более двухсот горняков вышли на акцию протеста в Варшаве. Демонстранты собрались у здания представительства Европейской комиссии. Профсоюзные лидеры считают, что действия Брюсселя в энергетической сфере нанесут ущерб экономике Польши.

Себастьян Коцвин, Объединение польских профсоюзов: "Энергетический переход, да! Мы не против. Но на справедливых условиях. Осуществлять этот процесс надо спокойно, без спешки, так, что бы каждое рабочее место, которое собираются упразднить, было заменено вакансией в смежной отрасли. Необходимо, что бы люди получали такую же зарплату, что бы их уважали. Нельзя предлагать низкоквалифицированные профессии".

Манифестанты недовольны повышением цен на энергоносители. Но прежде всего, шахтерам не по нраву обязательство Польши отказаться от использования угля.

Януш Ковальский, депутат парламента: "Поляки не согласятся на резкое повышение цен на энергоносители. Энергетический суверенитет должен строится на основе собственных ресурсов. У Польши есть свой уголь, и мы должны производить энергию из этого источника".

Участники акции в Варшаве передали петицию представителю Еврокомиссии.

В рамках климатического саммита в Глазго почти 50 стран объявили о намерении полностью отказаться в будущем от угля. В их числе оказалась и Польша, которая входит в двадцатку стран , где больше остальных в мире используют угольную энергетику.