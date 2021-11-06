Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе

Бразильская певица Марилия Мендонса погибла в результате крушения двухмоторного самолета юго-восток страны. По данным местных СМИ, в результате крушения также погибли продюсер 26-летней певицы, ее дядя и двое пилотов.

Мендонса направлялась в штат Минас-Жерайс, чтобы дать концерт. Причины происшествия выясняются.

В 2019 году Мендонса стала лауреатом премии Latin Grammy за лучший альбом в жанре сертанежу - это популярное в Бразилии направление музыки, которое часто называют также "бразильским кантри". На каналах YouTube записи выступлений певицы имеют сотни миллионов просмотров.