Аэропорт на Майорке приостановил работу из-за сбежавших пассажиров

Аэропорт на Майорке приостановил работу на несколько часов из-за сбежавших пассажиров. Инцидент произошел в пятницу в 20:30 по местному времени.

Лайнер авиакомпании Air Arabia Maroc следовал из марокканского города Касабланка в Стамбул. Во время полета одному из пассажиров якобы стало плохо. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в испанском аэропорту.

После приземления около 20 пассажиров покинули территорию аэропорта. Было принято решение приостановить работу воздушной гавани.

Пепе Альварес, генеральный секретарь испанского профсоюза ВСТ:

«Нам сказали, что пассажиры проникли на взлетно-посадочную полосу, рейс аннулировали, больше нам не предоставили никакой дополнительной информации.

Пассажира, почувствовавшего себя плохо во время полета, доставили в больницу, однако медики не выявили никаких проблем. По мнению следователей, пассажиры из Марокко таким образом хотели нелегально попасть в Испанию.

По меньшей мере шесть человек задержаны, в том числе пассажир, которому якобы стало плохо. Полиция продолжает поиски пассажиров, вышедших за ограждения вокруг аэропорта.