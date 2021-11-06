Эфиопия: антиправительственный альянс и призывы ООН к перемирию

В Эфиопии девять крупнейших повстанческих группировок объединились в альянс для борьбы с федеральными силами во главе с премьер-министром Абием Ахмедом. Вооруженные сепаратисты подошли к столице страны Аддис-Абебе на расстояние почти 300 километров.

Совет Безопасности ООН просят стороны конфликта заключить перемирие и начать инклюзивный национальный диалог.

Председатель Совбеза ООН Хуан Рамон де ла Фуэнтэ заявил: "Члены Совбеза призывают воздержаться от разжигающих ненависть высказываний, подстрекательства к насилию и расколу. Члены Совбеза призывают к соблюдению международного гуманитарного права, чтобы обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающимся".

Повстанцы Тыграя перешли в крупное наступление в конце октября. На прошлой неделе власти ввели в стане режим чрезвычайного положения. По данным ООН, все стороны конфликта в штате Тыграй нарушали права человека, причем некоторые из таких действий могут быть расценены как военные преступления и преступления против человечности.