Новым главным тренером «Барселоны» станет Хавьер Эрнандес, бывший капитан команды и рекордсмен клуба по числу сыгранных матчей в еврокубках. С «Барселоной» связана большая часть карьеры Хави — его лучшие годы в качестве полузащитника и плеймейкера.

В 2015 Эрнандес перешёл в катарский клуб «Аль-Садд», стал впоследствии там тренером. Ранее в Дохе говорили, что полны решимости сохранить своего тренера. Теперь «Аль-Садд» объявил о согласии на возвращение футболиста в Барселону.

«Хави проинформировал нас о своём желании перейти в Барселону из-за кризиса, который переживает команда его родного города. Мы с пониманием отнеслись к этому и не будет мешать ему», — заявил гендиректор катарского клуба Турки Аль-Али.

Обязанности главного тренера «Барсы» после увольнения наставника команды Рональда Кумана исполняет Серхи Бархуан. Комментируя заявление «Аль-Садда», он пообещал помочь Хави в любых вопросах, связанных с каталонским клубом.