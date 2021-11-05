Польша: "закрытая зона" для мигрантов

– Сюда нельзя!

– Почему?

– Это закрытая зона.

– Закрытая зона?

– Да.

Этот блок-пост вблизи польско-белорусской границы установлен, чтобы перекрыть путь тысячам мигрантов, пытающимся попасть в ЕС. Некоторым это всё же удаётся. Передаёт корреспондент Euronews Валери Гориа:

– Мы встретимся с польскими активистами – только они помогают сейчас беженцам, бедствующим в лесу.

Эти сирийцы провели несколько дней в лесах и болотах, прежде чем смогли выбраться из запретной зоны. Один из них серьёзно пострадал. Сирийцы обвиняют в этом белорусских солдат:

– Они били нас и повторяли: «Отправляйтесь в Польшу!» Если бы нас, сирийцев, не использовали, чтобы оказать давление, нас не впустили бы Беларусь.

– Пограничная полиция не даёт нам никакой информации о том, что дальше будет с этими людьми, – рассказывает Марианна Вартекка, активистка Фонда «Спасение». – Надеемся, что их не вытолкнут обратно в Беларусь.

Недавно принятый в Польше закон об изгнании нелегалов вызвал критику со стороны ООН и Европейского союза. Беларусь, со своей стороны, приостановила действие соглашения с ЕС о возвращении мигрантов. Ситуация накаляется. Как сообщают СМИ, в этом районе уже погибло по меньшей мере семь мигрантов. Местное население глубоко встревожено происходящим:

– Этим людям нужна помощь! Ведь становится всё холоднее. Ночью будет минус десять. Не представляем, что будет дальше.

Полная версия репортажа появится на сайте Euronews в скором времени.