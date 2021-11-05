В Португалии пройдут досрочные выборы

В Португалии пройдут досрочные парламентские выборы. Об этом объявил президент страны Марселу Ребелу ди Соуза, ранее предупреждавший, что парламент будет распущен, если не утвердит проект бюджета:

– Я решил распустить Ассамблею Республики и назначить выборы на 30 января 2022 года.

Президент обвинил депутатов оппозиции в безответственности за отказ поддержать правительство в непростой для страны момент:

– Полагаю, такое трудно понять обычному гражданину, который хотел, чтобы бюджет был принят, и который в самом деле надеялся, что он будет принят. Который, как я уверен, понимал, что в дополнение к кризису здравоохранения, экономическому кризису и социальному кризису совершенно не требуется ещё и кризис политический.

Левые силы не поддержали бюджет, поскольку требовали реформы системы здравоохранения, повышения пенсий и минимальной зарплаты.