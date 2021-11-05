Пройтись не только по залам, но и по запасникам: музей Бойманса-ван Бёнингена в Роттердаме открывает для публики помещения, где хранятся невыставленные в самой галерее экспонаты. Для этого было специально построено новое здание в форме Ноева ковчега с садом на крыше и пятью разными температурными режимами внутри.

"Каждое здание — это момент во времени. Это, я думаю, воспевает климат. Почему? Потому что он стал причиной его появления. Раньше фонды хранились в подвале, и там произошло наводнение. Так что нам пришлось поднять их повыше", — рассказывает архитектор Вини Маас.

Обычно крупные музеи выставляют в основных залах лишь от шести до десяти процентов коллекции, остальные же фонды держатся в закрытых для посетителей комнатах. В Роттердаме решили покончить с традиционной секретностью и показать публике всю 151 тысячу имеющихся в музее экспонатов.

"Это единственные в мире запасники, которые полностью открыты для публики. В некоторых музеях есть такие хранилища, но это всегда очень маленькое помещения. У частных коллекционеров они тоже есть, но они наслаждаются ими в одиночестве, попасть туда нельзя", — говорит директор музея Сьярел Экс.

Запасники музея Бойманса-ван Бёнингена в Роттердаме открываются для публики в субботу, 6 ноября.