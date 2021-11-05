Госсекретарь США призвал стороны конфликта в Эфиопии к переговорам без предварительных условий

Тысячи эфиопов пришли на стадион в столице страны Аддис-Абебе, что бы поддержать новобранцев, вступающих в ряды Вооруженных Сил. Вот уже больше года в Эфиопии не прекращается вооруженный конфликт между правительственной армией и Народным фронтом освобождения Тыграя. Мятежники (представители прежнего режима) договорились о совместных действиях с сепаратистской группировкой "Армия освобождения Оромо" с целью свержения федерального правительства и объявили о намерении взять в ближайшее время под контроль Аддис-Абебу.

Аданеч Абебе, мэр Аддис-Абебы: "В это критическое для страны время нам нельзя сидеть сложа руки. Наше поколение выйдет на поле боя, что бы справиться с вызовом. Без жертв не бывает победы".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал участников конфликта в Эфиопии к переговорам без предварительных условий.

В свою очередь официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс настоятельно рекомендовал находящимся в стране американцам вернуться домой.

Нед Прайс, представитель госдепартамента США: "Мы снова обращаемся к американским гражданам в Эфиопии. Воспользуйтесь услугами коммерческих авиалиний, которые по-прежнему доступны в столице Аддис-Абебе и за ее пределами, и уезжайте. Мы настоятельно призываем вас это сделать" .

Второго ноября Совет министров Эфиопии объявил режим чрезвычайного положения по всей стране для защиты населения от повстанцев Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

В результате гражданской войны уже погибли тысячи мирных жителей. Миллионы людей стали беженцами. Правозащитники обвиняют стороны конфликта в военных преступлениях.