Глобальный рост температуры может составить менее двух градусов по Цельсию, если будут сдержаны все обещания, данные в ходе климатической конференции, проходящей в Глазго. Об этом заявил Фатих Бирол, глава Международного энергетического агентства, и учёные-экологи восприняли такую оценку с большим энтузиазмом.

– Два дня назад мы исходили из прогноза, при котором температура повышается на 2,7°C, а теперь речь идёт об 1,9°C, это огромная разница, – отмечает Йохан Рокстрём, научный директор Потсдамского института изучения климатических изменений. – Дело в том, что Индия вступает в игру и обещает нулевую нейтральность к 2070 году. При кажущейся незначительности, это очень важный фактор, и в итоге температура повысится лишь на 1,9°C.

Между тем многие активисты отмечают, что обязательства, которые обещают взять на себя страны, в действительности не выполняются.

– Я считаю, что прозвучавшее сегодня обещание о поэтапном отказе от угля – полный фарс, – говорит Доминика Ласота, эко-активистка. – Мы видим, что властям нет абсолютно никакого дела до нашей жизни, а особенно до жизни людей в развивающихся странах.

Участники движения «Школьная забастовка за климат» призывают власти «действовать по-настоящему». Стремясь быть услышанными, они намерены провести в пятницу демонстрацию на улицах Глазго.